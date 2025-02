A Camerino decolla la ricostruzione post sisma

A Camerino la ricostruzione post-sisma entra in una nuova fase, con un aumento significativo dei cantieri aperti nel centro storico e un'accelerazione della ricostruzione pubblica. A due anni e mezzo dall'inizio del mandato del sindaco Roberto Lucarelli, un'assemblea pubblica ha fatto il punto sullo stato dei lavori, evidenziando un incremento del 146% dei cantieri attivi rispetto al 2023 e la prima richiesta di gru condivisa, segnale di una riorganizzazione efficace della ricostruzione. L'incontro, ospitato presso la sede di Informatica dell'Università di Camerino, ha visto la partecipazione del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, dell'arcivescovo Francesco Massara, del rettore Unicam Graziano Leoni, del direttore dell'Usr Marche Marco Trovarelli e del subcommissario Gianluca Loffredo. Durante l'assemblea, Castelli ha sottolineato il ruolo simbolico di Camerino nella ricostruzione post-sisma e l'importanza di un coordinamento istituzionale efficace per superare le complessità del centro storico.

"Abbiamo ascoltato le esigenze e dato risposte concrete - ha detto Castelli - per la ricostruzione privata e pubblica, su cui ora si concentrano i nostri sforzi". I dati mostrano un'accelerazione significativa della ricostruzione privata: nel Comune di Camerino sono stati presentati 924 progetti, con 273 cantieri attivi e 296 già conclusi, per un totale di oltre 249 milioni di euro erogati. In centro storico, grazie all'ordinanza speciale, i progetti presentati sono aumentati del 102% e quelli con decreto del 119%.

I lavori in corso segnano un +146% rispetto all'anno precedente, mentre quelli in fase di avvio e istruttoria registrano aumenti del 217% e 213%. Nel primo anello del centro storico, i lavori completati sono 13, quelli in corso 23 e 17 devono ancora iniziare. Nel secondo anello, la maggior parte dei progetti è in fase di presentazione, con un intervento concluso, tre in corso e uno in avvio. Nel terzo anello, dei 17 progetti presentati, cinque sono già terminati, 6 in corso, uno in avvio e 5 in istruttoria. Complessivamente, sono attesi 71 nuovi progetti su un totale di 168 interventi previsti. Sul fronte della ricostruzione pubblica, il 2025 sarà l'anno della svolta, viene promesso. Sono state completate le demolizioni del tribunale, mentre quelle dell'ex scuola Ugo Betti sono in fase di chiusura. Il Comune e il teatro sono in fase di progettazione esecutiva, con un incremento del budget in attesa di approvazione. La nuova biblioteca Valentiniana sorgerà nell'ex sede della Banca Marche, per la quale sono in corso tavoli tecnici. Il progetto esecutivo della Rocca Borgesca dovrebbe concludersi entro giugno 2025, così come quello della biblioteca. Il parcheggio meccanizzato ha ottenuto l'approvazione e l'affidamento lavori è previsto entro aprile 2025. Per l'Albergo Roma, le demolizioni sono terminate e si attende l'esito degli scavi archeologici per determinare se sarà possibile la ricostruzione in situ o una delocalizzazione.





