Trafficante di droga e re degli alias, arrestato in Albania

Arrestato il re degli alias, latitante dal 2015 dopo la condanna per reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, rientro illegale nel territorio dello Stato, falsità materiale e altro, commessi tra il 1999 e il 2013 nelle province di Macerata, Teramo e Fermo. Un albanese di 49 anni, pluripregiudicato, già domiciliato a Porto Sant'Elpidio (Fermo) è stato rintracciato e arrestato a Shijak, in Albania, dai carabinieri del comando di Fermo in collaborazione con le forze dell'ordine albanesi.

Il soggetto, noto per avere diversi alias, era ricercato attivamente dal 2015 e risultava inserito anche nel database dell'Interpol con una "Red Notice" (avviso diffuso dall'Interpol su richiesta di una forza di polizia nazionale. L'avviso viene memorizzato nella banca dati dell'Interpol e può essere visualizzato immediatamente dalle forze di polizia di tutto il mondo).

L'arresto è stato possibile grazie a un'accurata attività info-investigativa condotta dal reparto operativo dei carabinieri, che ha consentito di localizzare il latitante, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Fermo. Il provvedimento, esteso a livello europeo nel 2023 e a livello internazionale nel novembre 2024, prevede una pena complessiva di quattro anni, undici mesi e diciassette giorni di reclusione.



