Santa Maria Goretti, in 20mila a Corinaldo per vedere le spoglie

Sono 20 mila le presenze nel borgo medievale di Corinaldo (Ancona) stimate durante la settimana di eventi per il ritorno delle spoglie di santa Maria Goretti. Un flusso di fedeli che il paese natale della santa bambina - prima di morire perdonò colui l'aveva aggredita e uccisa a soli 12 anni - è riuscito ad accogliere grazie a un'organizzazione attenta e al contributo di varie associazioni con i propri volontari.

L'amministrazione comunale plaude soddisfatta al lavoro svolto in occasione del grande evento che si è svolto nel territorio marchigiano in occasione del giubileo 2025.

Accoglienza, fede e accessibilità erano la parole chiave di questa settimana di eventi di carattere religioso: appuntamenti e funzioni condotte dal cardinale Edoardo Menichelli, dai vescovi delle Diocesi di Senigallia (Ancona), Fano (Pesaro Urbino) e Jesi (Ancona), ma anche da ospiti internazionali come l'Arcieparca di Tripoli (Libano) Youssef Antoine Soueif, che è anche rettore del primo santuario in medio oriente dedicato a santa Maria Goretti di Miziara in Libano.

L'arcivescovo era accompagnato dai familiari di una ragazza libanese, appena 26enne, assassinata nel 2017 perché non aveva ceduto alle insistenze di un conoscente. Una vicenda dalle molte similitudini con quanto accaduto alla santa bambina di Corinaldo. Nel borgo sono arrivati anche il presidente regionale Francesco Acquaroli, il presidente del consiglio regionale Dino Latini, numerosi assessori e consiglieri regionali, il prefetto di Ancona Maurizio Valiante, i sindaci dei comuni limitrofi e di quelli gemellati con Corinaldo: Nettuno (Roma), Arcore (Monza-Brianza) e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Numerose presenze anche on line con le dirette streaming degli eventi seguite complessivamente da oltre 14 mila utenti per circa 30 mila visualizzazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA