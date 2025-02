Rapine a Madrid ed evasione dopo permesso premio, arrestato

Un 30enne sudamericano era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a fine gennaio dalle autorità spagnole per plurime rapine aggravate commesse in Spagna nel 2017. Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Ancona, in collaborazione con gli investigatori del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), lo hanno rintracciato e arrestato a Falconara Marittima in provincia di Ancona. Dopo la cattura, è stato condotto al Comando Provinciale Carabinieri di Ancona per gli atti e quindi trasferito al carcere di Montacuto, in attesa di essere estradato in Spagna.

Dopo una segnalazione dallo Scip, i Carabinieri del Reparto Operativo di Ancona, si sono messi sulle tracce dell'uomo del quale erano state segnalate possibili frequentazioni con connazionali domiciliati a Falconara Marittima. Per alcuni giorni è stato imbastito un massiccio dispositivo di osservazione in incognito nei luoghi presumibilmente frequentati dal ricercato che è stato individuato e bloccato mentre accedeva in un'abitazione del centro cittadino.

L'uomo è stato condannato con sentenze definitive del Tribunale di Madrid per tre rapine commesse a Madrid nel 2017.

Nell'ultimo episodio il soggetto, con un complice non identificato, il 31 gennaio 2017 sarebbe entrato in un'abitazione al cui interno vi era una donna ed il padre 94enne, e, con il volto coperto da un passamontagna avrebbe immobilizzato entrambi, colpendoli ripetutamente con calci e pugni mentre il complice li minacciava con un coltello. Alle vittime della rapina erano state causate varie lesioni, per fortuna non gravi. Solo le urla di disperazione delle vittime e l'intervento di alcuni vicini avevano messo in fuga i rapinatori. Per questo crimine, l'arrestato stava scontando una pena preventiva in un carcere spagnolo dall'ottobre 2017 ma, dopo pochi mesi di reclusione, approfittando di un permesso premio non era rientrato in prigione e si era reso irreperibile.

Sono in corso approfondimenti investigativi per verificare i percorsi seguiti dall'uomo dopo la fuga dal carcere ed eventuali altri movimenti in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA