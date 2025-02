Presentata la Fondazione Sambenedettese, subito una donazione

E' nata oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la Fondazione Sambenedettese. A presentarla è stato il presidente della Sambenedettese calcio Vittorio Massi il quale ha precisato che "è un soggetto autonomo e distinto dalla squadra di calcio".

Il primo intervento realizzato dalla Fondazione Sambenedettese è una donazione in favore dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno e di cui ne beneficerà la comunità tutta. Si tratta dell'acquisto dell'aggiornamento software - di ultimissima generazione - della risonanza magnetica (RM) cardiaca, ubicata nell'ospedale civile di San Benedetto del Tronto, del valore economico di oltre 50mila euro, che permette di studiare in modo approfondito il cuore e dare una risposta precisa circa la sua funzionalità e la presenza di alterazioni della struttura del muscolo cardiaco o del pericardio.

L'aggiornamento software permette una maggiore velocità di acquisizione delle immagini ed una migliore precisione diagnostica.

Il principale obiettivo è costruire un soggetto capace di aggregare risorse umane, professionali, competenze progettuali e finanziarie per realizzare un capitale sociale di comunità ed evitare di limitarsi ad un semplice e tradizionale Ente che eroga risorse. Per cui, il fine è quello di superare un sistema "a progettificio" per andare verso un modello basato sulla fiducia tra tutti gli attori del territorio che rappresenta una risorsa necessaria per migliorare il benessere della comunità.

"Non un semplice strumento giuridico - ha spiegato Massi nel corso di una conferenza stampa - ma un intervento in grado di generare valore. E perché ciò accada abbiamo bisogno di un "luogo" di confronto, dialogo, coinvolgimento di tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio, animati dalla voglia di realizzare una comunità migliore".

Il primo passo sarà la costruzione partecipata di una programmazione di attività di durata quinquennale, proprio per tracciare, con il contributo di tutti, una strada di lavoro e di attività, offrendo una visione di territorio e di comunità desiderata ed auspicata. L'obiettivo è quello di costruire partenariati ampi e qualificati, coinvolgendo prioritariamente il Terzo Settore, il mondo delle imprese e la Pubblica Amministrazione, con un'attenzione ai cittadini.



