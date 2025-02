Pesaro diventa set a cielo aperto per il film 'La Cenerentola'

La città di Pesaro diventa il set a cielo aperto del film "La Cenerentola", dall'opera omonima del compositore pesarese Gioachino Rossini, libretto di Jacopo Ferretti, liberamente tratta dal soggetto e dalla sceneggiatura originale di Damiano Michieletto e prodotta da Genoma Films. Un viaggio cinematografico nella fiaba rossiniana, ambientata nei nostri giorni, che ha coinvolto circa 200 persone e visto, tra le principali location del film, il centro storico, il lungomare e l'Hotel delle Nazioni.

Nel film la Cenerentola di Rossini, per sfuggire alla sua realtà quotidiana, sogna di diventare la protagonista dell'opera, in un gioco di specchi continuo tra realtà e immaginazione dove Cenerentola lavora per il suo patrigno Don Magnifico e le sue sorellastre Clorinda e Tisbe, fino a che un angelo, sotto mentite spoglie, cambierà completamente la sua vita.

Il film è diretto da Fabio Condemi, giovane regista di Ferrara, cresciuto a Pesaro. Cenerentola (Angelina nel film) è Aleksandra Meteleva di origini russe, che ha studiato al conservatorio pesarese. La direzione musicale è stata invece affidata al Maestro Enrico Lombardi, con musiche eseguite dall'orchestra e coro del teatro comunale di Bologna.

"Cenerentola per me è Pesaro, - racconta il regista - la città della mia infanzia e della mia adolescenza, un'opera che ascoltavo in cuffia mentre camminavo per le vie del centro.

Questo film mi ha insegnato a separare la musica, il libretto e la trama dell'opera da un rapporto didascalico e a far viaggiare la fantasia".

"Interpretare il ruolo di Angelina - afferma Meteleva - in un film cambia completamente il modo di espressione rispetto al teatro, è più intimo".

"Un'opera che mette in risalto il nostro straordinario patrimonio culturale e celebra l'abilità di fondere cinema e musica in una narrazione unica", sottolinea Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura - Film Commission, presente sul set pesarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA