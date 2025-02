Parco San Bartolo a Pesaro, dalla Regione 1,3 milioni di euro

"Il triangolo infrastrutture-turismo-cultura funziona alla grande, Pesaro è centrale per la Regione Marche". Così l'assessore regionale Francesco Baldelli comunicando, stamattina, gli "oltre 1.3 milioni di euro di investimenti a favore della valorizzazione del parco SanBartolo" durante la visita per un sopralluogo dell'area a seguito dell'invito ricevuto dal presidente dell'Ente parco, Silvano Leva.

"Il Comune potrà sfruttare l'importo di 307 mila euro per consolidare le mura urbiche e i bastioni di Casteldimezzo, risalenti al Medioevo - ha detto l'assessore - la Regione sta progettando invece la realizzazione di sentieri naturalistici per esplorare il parco in sicurezza, da Baia Flaminia a Gabicce Mare, attraversando i punti panoramici più spettacolari e gli edifici più rappresentativi, in gran parte ripristinando e collegando tracciati già esistenti, per garantire un intervento il più possibile efficace in termini di fruibilità del parco e non impattante sotto l'aspetto ambientale, per un importo di un milione di euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA