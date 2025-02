Nelle Marche -1,3% infortuni sul lavoro ma +14,1% di malattie

Le Marche nel 2024 hanno registrato un calo di infortuni sul lavoro (-1,3% rispetto al 2023) e contemporaneamente però una crescita delle malattie professionali (+14,1%) con le denunce passate da 6.771 nel 2023 a 7.725 nel 2024. Sono dati del report Inail riguardanti la regione che mostrano, osserva la Cisl Marche, "segnali contrastanti in materia di infortuni e malattie professionali".

"È sicuramente positivo - sottolinea Luca Talevi, segretario regionale Cisl - il calo degli infortuni sul lavoro, anche se la Provincia di Fermo si distingue per una tendenza opposta rispetto alle altre aree. Tuttavia, il forte incremento delle denunce per malattie professionali ci impone una riflessione seria e urgente. Occorre lavorare su condizioni di lavoro che riducano questi rischi".

Sul fronte delle malattie professionali, segnala la Cisl, "preoccupano in particolare i tumori (+21,2%), le patologie del sistema nervoso (+15%) e quelle dell'orecchio (+23,1%)". "I dati - prosegue Luca Talevi - indicano una maggiore consapevolezza tra i lavoratori sui rischi professionali, ma devono spingerci a intervenire per eliminare le cause che portano a tali patologie.

La conoscenza è una base fondamentale, ma non basta: serve prevenzione concreta".

"Positivo - annota il sindacato - il calo delle morti sul lavoro, che scendono del 31,8%. Tuttavia, il bilancio rimane tragico con 15 decessi registrati nel 2024, a cui si aggiungono sette incidenti mortali avvenuti in itinere (+16,7%)".

"Per affrontare queste criticità chiediamo alla Regione - sollecita Marco Ferracuti, segretario generale Cisl Marche - la convocazione di un tavolo tecnico con la partecipazione delle parti sociali e dell'Inail, finalizzato a programmare e condividere azioni strutturali. Fondamentale sarà inoltre investire sulla formazione nelle scuole, alla luce dell'estensione della tutela Inail agli studenti confermata anche per l'anno scolastico 2024/2025".

" La verifica degli adempimenti formativi è doverosa, ma dobbiamo puntare a strumenti informativi che estendano al massimo la conoscenza tra lavoratori e studenti, osserva Talevi.

"Ogni euro investito in sicurezza non è una spesa, ma un investimento che porta valore a tutta la comunità. - conclude Ferracuti - Come Cisl Marche ci faremo promotori dell'attivazione di un sistema condiviso con enti pubblici e parti sociali per fare della prevenzione un patrimonio comune in ogni luogo di lavoro".



