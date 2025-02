Nasce il brand della costa fermana, 'Cantiere Turismo'

E' stato intitolato "Cantiere Turismo": il progetto vede insieme i sei Comuni della costa del Fermano e vuole essere un contenitore, in continua evoluzione, per la creazione di un brand della costa fermana propedeutico alla promozione unitaria del territorio. Stamattina sindaci e amministratori di Fermo, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso e Campofilone si sono riuniti per passare alla fase operativa del progetto.

L'idea rientra nell'Iti Urbano 2. Dai fondi ricevuti nascono svariate azioni concrete a partire da quella presentata oggi con un lavoro di comunicazione per un brand della costa del Fermano.

Successivamente si passerà alla creazione di un ufficio di progettazione unica e condivisa dai sei Comuni e che sia baricentrica per poi finanziare eventi concreti, culturali e turistici, che aiutino la riconoscibilità e la percezione del brand stesso.

Per la definizione del marchio e del nome ci sarà da attendere la fine della primavera e prima verranno effettuati dei sondaggi e delle condivisioni sul territorio per arrivare poi al prodotto finale.



