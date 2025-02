Mozione Forza Italia per difesa agricoltura e pesca nelle Marche

Il Gruppo consiliare di Forza Italia presenta una mozione urgente per la difesa dell'agricoltura e della pesca nelle Marche. L'atto, proposto in rappresentanza del gruppo consiliare di FI dal consigliere regionale Giovanni Dallasta, insieme ai colleghi Jessica Marcozzi, Gianluca Pasqui, Mirko Bilò e Linda Elezi, chiede "l'istituzione di un tavolo di confronto tra Regione, Governo e rappresentanti delle associazioni del settore agricolo e della pesca.

L'iniziativa, spiega il gruppo di Forza Italia, "mira a garantire un'azione concreta e immediata a sostegno di due comparti strategici per l'economia marchigiana".

"L'agricoltura e la pesca - ricorda Dallasta - rappresentano pilastri fondamentali della nostra economia e cultura territoriale. Oggi, questi settori sono messi a dura prova da crisi economiche ambientali, concorrenza sleale e aumento dei costi produttivi. È necessario un intervento deciso per evitare ulteriori chiusure di aziende e per salvaguardare il lavoro di migliaia di operatori".

La mozione "evidenzia dati significativi che sottolineano il peso dell'agricoltura nell'economia regionale: il settore incide per l'1,9% del valore aggiunto delle Marche, impiegando il 3,4% della forza lavoro". Tuttavia, osserva, "questi numeri non tengono conto dell'indotto generato dalla filiera agroalimentare, che comprende trasformazione, distribuzione e commercio, contribuendo in maniera ancora più rilevante all'economia locale".

I consiglieri azzurri chiedono alla Regione Marche "di farsi portavoce a livello nazionale ed europeo delle istanze degli agricoltori e dei pescatori, sollecitando misure straordinarie per la revisione delle politiche di importazione e il rafforzamento delle tutele per le produzioni nazionali, il riconoscimento dello stato di crisi socio-economico del settore agricolo e della pesca, l'adozione di deroghe normative e incentivi per ridurre i costi burocratici e produttivi, il sostegno economico e scale per le aziende in difficoltà, attraverso finanziamenti e sgravi scali e il coinvolgimento dei Comuni marchigiani per sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere il comparto".

"La perdita di aziende agricole e della pesca non è solo un danno economico, - conclude Dallasta - ma ha anche gravi ripercussioni ambientali e sociali. Dobbiamo agire ora per garantire un futuro sostenibile a questi settori e alle nostre comunità".

Forza Italia "continuerà a lavorare con determinazione affinché questa mozione trovi ascolto nelle sedi istituzionali e venga tradotta in azioni concrete a beneficio di tutto il comparto agroalimentare marchigiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA