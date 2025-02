M5s Pesaro Urbino lavora ad alleanze progressiste per Regionali

"Tracciare la rotta verso il futuro e per discutere le priorità che verranno poste agli interlocutori durante i tavoli di confronto per stringere alleanze in area progressista". Sono i temi che il Movimento 5 Stelle di Pesaro-Urbino ha affrontato in una "riunione strategica" ieri sera a Fano.

Nel corso dell'incontro, promosso dalla coordinatrice provinciale del movimento Marta Rugeri, che è anche capogruppo in Consiglio regionale, è intervenuto in da remoto il parlamentare e coordinatore regionale Giorgio Fede, che era impegnato a Roma per la votazione di un provvedimento.

In questo contesto gli attivisti si sono confrontati su temi come: la sanità, l'istruzione, l'ambiente, la salvaguardia del territorio, il lavoro e la mobilità sostenibile, con l'obiettivo di rafforzare l'unità interna e prepararsi in vista delle prossime sfide elettorali.

Si è poi approfondito e di dialogato per sviluppare soluzioni concrete per affrontare le problematiche che i cittadini vivono quotidianamente.

La riunione ha anche posto l'accento sull'importanza di una comunicazione sempre più diretta e trasparente con i cittadini, favorendone il coinvolgimento e l'ascolto attivo, ribadendo l'impegno a consolidare il dialogo con le forze politiche che condivideranno i punti di programma del Movimento.



