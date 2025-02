Livi (FdI), 12 milioni in più da giunta per la sanità regionale

"Aumento del tetto di spesa con un investimento di 12 milioni di euro che mira a molteplici obiettivi. Ancora una volta, la Giunta Acquaroli dimostra con i fatti il suo impegno per il miglioramento della sanità marchigiana con un ulteriore passo concreto teso a potenziare le strutture sanitarie e migliorare l'accesso alle cure per i cittadini della nostra regione". Così il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Simone Livi, sugli stanziamenti disposti dalla Giunta Acquaroli con una delibera dello scorso 27 gennaio relativa al personale sanitario.

"Grazie a questo importante investimento, infatti, sarà possibile potenziare servizi erogati ai più fragili: - aggiunge - Dipartimento di prevenzione, dei Centri per deficit cognitivi e demenze; Salute mentale; Centri per i disturbi alimentari, per l'autismo, Alzheimer e demenze. Una scelta precisa in favore di persone più deboli, pazienti e famiglie".

"Altro obiettivo che sarà centrato con questi fondi - osserva Livi - è la prosecuzione del percorso di stabilizzazione dei precari dell'ospedale Torrette di Ancona, un'occasione concreta per molte persone di consolidare la loro prospettiva lavorativa e di vita. Ancora, per il fermano, malgrado ciò che ne dica il Pd, l'ospedale di Amandola è già pienamente operativo, anche grazie a una parte dei fondi in questione.

Tutte e cinque le Ast marchigiane, infine, potranno utilizzarli per continuare nell'abbattimento delle liste d'attesa che, dati alla mano, rispetto all'anno precedente, registra i tempi medi per esami diagnostici e interventi chirurgici in calo in modo sensibile grazie all'aumento delle prestazioni ed all'impiego di personale sanitario aggiuntivo".

"Nel corso di quest'anno, poi, si completeranno molti investimenti del Pnrr Salute, rafforzando la sanità territoriale. - prosegue il capogruppo di FdI - È questo il reale strumento attraverso il quale potrà essere migliorato l'accesso alle cure, riducendo la pressione sugli ospedali ed i pronto soccorso. Le strutture sanitarie regionali stanno ricevendo nuove apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, garantendo cure più tempestive ed efficaci. Questa è la dimostrazione di come l'Amministrazione regionale di centrodestra stia lavorando con serietà per una sanità più efficiente e vicina ai cittadini".

"Con investimenti mirati e strategie concrete, continuiamo a dare risposte reali alle necessità della nostra comunità - conclude - per ridurre le disuguaglianze territoriali e migliorare la qualità delle cure".



