Giravano nel borgo con attrezzi da scasso in auto, denunciati

Tre uomini che si aggiravano a piedi, muniti di macchina fotografica, per le strade di Caldarola (Macerata), avevano in auto attrezzi da scasso tra cui grimaldelli, torce e guanti. Sono stati controllati e denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso dai carabinieri nella locale Stazione che fanno parte della Compagnia di Tolentino. I servizi dell'Arma erano specifici per prevenire reati predatori, dedicati anche alla vigilanza dei numerosi immobili inagibili a seguito dell'evento sismico del 2016 I tre uomini - un 46enne di Civitanova Marche e due 49enni di Ancona -, due dei quali gravati da precedenti di polizia, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare: notati dai carabinieri aggirarsi a piedi per le vie cittadini, non hanno infatti saputo giustificare la presenza sul posto. Il materiale rinvenuto nell'auto è stato sottoposto a sequestro penale e i tre uomini sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nel Maceratese l'Arma in azione anche a Recanati, Compagnia di Civitanova Marche: arrestato una 47enne residente in città, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. La donna, bloccata dai Carabinieri di Recanati per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla figlia minore, era stata stata ammessa al beneficio della detenzione domiciliare. La stessa però ha violato più volte le disposizioni imposte, uscendo e rientrando dall'abitazione senza autorizzazione dell'Autorità giudiziaria: è stata dunque denunciata per evasione. Dopo la violazioni della misura restrittiva, il magistrato ha deciso di sostituire la misura dei domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. E' stata condotta presso la Casa Circondariale di Pesaro.



