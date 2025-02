Festival dell'Appennino per scoprire l'entroterra del Piceno

Cala il sipario sull'edizione invernale del Festival dell'Appennino, la manifestazione turistica e culturale che ha animato l'entroterra dell'Appennino centrale dal 26 dicembre al 2 febbraio. Cinque appuntamenti, tra escursioni, spettacoli, performance, concerti, laboratori e degustazioni enogastronomiche, hanno permesso ai numerosi partecipanti di scoprire le bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche di questo territorio, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità.

L'edizione invernale del Festival ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare le aree interne del Piceno, favorendo la destagionalizzazione turistica e sostenendo l'economia locale. Un ricco programma di eventi, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo, ha offerto un'esperienza unica e indimenticabile, unendo natura, cultura, tradizioni e gusto.

Il Festival ha coinvolto i territori di Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Force.

"Il nostro obiettivo era quello di valorizzare le potenzialità del nostro territorio, offrendo un'esperienza turistica autentica - ha dichiarato il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani - I numerosi partecipanti e l'entusiasmo dimostrato ci confermano che il Piceno è un territorio che attrae tutto l'anno ed è vincente la scelta di destagionalizzare l'offerta turistica, attraverso il festival abbiamo creato una vetrina di promozione non solo culturale ma anche enogastronomica".

Il Bim Tronto anche quest'anno sarà presente alla Bit 2025 di Milano con Mete Picene, brand di destinazione turistica del Piceno, da domenica 9 a martedì 11 febbraio all'interno dello stand della Regione Marche, per promuovere i 33 comuni e le eccellenze culturali, artistiche, naturali ed enogastronomiche del nostro territorio piceno. Domenica 9 febbraio, nella tarda mattinata, verrà presentata nell'area talk della Regione Marche, la sedicesima edizione del Festival dell'Appennino, inclusivo di natura 2025, interverranno il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, l'assessore regionale Andrea Maria Antonini, il presidente Bim Tronto Luigi Contisciani e il direttore artistico Carlo Lanciotti.



