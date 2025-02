Ex fidanzato Andreea, 'non è successo nulla per causa mia'

"A me dispiace, Andreea era una persona a cui ho ho voluto un mondo di bene, ancora adesso mi dispiace ma non è successo nulla per causa mia". Respinge ogni accusa Simone Gresti, 46enne ex fidanzato di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nel marzo 2022 a Montecarotto (Ancona) dopo una festa in un casolare dove si trovava con Gresti e altri due amici, e ritrovata morta suicida in un altro edificio abbandonato quasi due anni dopo.

Il 46enne, inizialmente indagato per omicidio e sequestro di persona mentre ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio nei confronti di Andreea, ha parlato con i giornalisti dopo l'udienza in tribunale ad Ancona dove si sarebbe dovuto discutere in abbreviato un processo parallelo a suo carico per spaccio di droga. Il fascicolo sarà riunito con quello principale sulla morte di Andreea e l'udienza si terrà il prossimo 20 maggio.

"Vivo questo periodo molto male, - ha detto ancora Gresti - ho difficoltà nel lavoro, ho difficoltà sociali e sto soffrendo per una cosa che non si descrive. Non riesco neanche a socializzare più con le persone. Fondamentalmente poi ho la coscienza pulita, - ha aggiunto - mi sento anche un po' tartassato. A me dispiace, Adreea era una persona a cui ho ho voluto un mondo di bene, ancora adesso mi dispiace ma non è successo nulla per causa mia".



