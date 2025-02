Don Vinicio Albanesi, 'co-housing per non abbandonare i fragili'

Insieme all'Unitalsi di Fermo, domenica 9 Febbraio dalle ore 16, la Comunità di Capodarco organizza "La cura…con cura", evento dedicato alla Giornata del malato. Il presidente don Vinicio Albanesi: "poniamo il richiamo al rischio di abbandono per le persone fragili. Vogliamo dare senso e prospettive alle persone con le quali viviamo e alle quali dedichiamo attenzione, cura e rispetto. Si realizzino cohousing nella nostra terra, ne abbiamo bisogno" "Abbiamo voluto dare senso e prospettive - rimarca il presidente don Vinicio Albanesi - alle persone con le quali viviamo e alle quali dedichiamo attenzione e rispetto.

Quest'anno la Giornata è celebrata nell'anno giubilare. Per offrire spessore all'evento, come indicato dalla Bolla di indizione di Papa Francesco, poniamo il richiamo al rischio di abbandono per le persone fragili, bisognose di cura e di attenzione. Nel nostro paese vige fortunatamente un sistema sanitario universale e gratuito. Nonostante le difficoltà - aggiunge - la risposta alla salute è presente ed efficace.

Questa impostazione previene le malattie, le cura allungando la speranza di vita. Proprio nel perdurare della vita, nonostante limiti fisici, si pone il problema della plurimorbilità.

L'attenzione è tutta concentrata nella guarigione: un traguardo che non è sempre possibile, né definitivo. Si sta instaurando il clima che esige il superamento della malattia con la guarigione".

"Ciò non sempre è possibile, - prosegue don Vinicio Albanesi - anche se la vita dignitosa può continuare, se sorretta da impegno e risorse. Vale per l'età avanzata, ma anche per tutte le condizioni di non completa autonomia.

La tendenza, non dichiarata, anche se sottesa, è di dire 'non ne vale la pena'".

"A questo rischio di abbandono ci opponiamo con tutte le nostre forze. Da qui - annuncia - la creazione di un cohousing da realizzare nel territorio. E' un processo coraggioso e delicato, ma può essere e deve essere attivato. Esistono già esperienze in atto. La nostra terra ne ha bisogno".



