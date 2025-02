Denunciato vigilante con coltello, pistola a salve e droga

I clienti chiamano la polizia di Stato dopo una lite con un 40enne addetto alla vigilanza in un supermercato. Gli agenti arrivano e trovano quest'ultimo con un coltello. Dalla perquisizione spuntano anche una pistola a salve senza tappo rosso e della droga: l'uomo è stato denunciato.

La Polizia di Stato di Fermo è intervenuta, infatti, giovedì scorso 30 gennaio intorno alle 19.30 in un supermercato della zona sud di Porto Sant'Elpidio (Fermo), a seguito di una segnalazione per una lite tra due clienti e l'addetto alla vigilanza. Due ragazzi avevano raccontato agli agenti di aver avuto un diverbio con l'addetto alla vigilanza che li accusava di essere dei taccheggiatori. Gli agenti sono entrati nel supermercato, notando il vigilante in evidente stato di agitazione con in mano un coltello a serramanico chiuso.

I poliziotti hanno invitato il vigilante a consegnare subito l'arma, e così ha fatto l'uomo, fermano, con precedenti di polizia e già sottoposto alla detenzione domiciliare con la possibilità di uscire di casa per lavorare. Tuttavia, l'atteggiamento irrequieto e agitato del vigilante durante l'identificazione, ha portato i poliziotti a pensare che potesse occultare tra i propri effetti personali altre armi: hanno rinvenuto in un borsello, una rivoltella a salve, priva di tappo rosso, e un involucro contenente cocaina. Gli agenti hanno sequestrato la pistola a salve, il coltello e lo stupefacente, segnalando l'uomo come assuntore di stupefacenti e denunciandolo in stato di libertà per porto abusivo di armi.



