Controlli a Porto Recanati, trovati involucri con hascisc

Due involucri termosaldati di hascisc per un totale di 42,5 grammi rinvenuti e sequestrati nei pressi del sottopasso della stazione ferroviaria di Porto Recanati (Macerata). La scoperta è stata fatta ieri sera nell'ambito di controlli straordinari del territorio in zona Porto Recanati della Polizia di Stato congiuntamente a Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Nel corso dell'attività sono state identificate circa 120 persone, tra cui numero stranieri, tutti regolari in Italia.

Sono stati effettuati posti di controllo all'esito dei quali sono stati fermati numerosi mezzi ed elevate alcune sanzioni amministrative. E' stato utilizzato anche il precursore, in sostanza un etilometro, per verificare il tasso alcolemico degli automobilisti: nessuna positività è stata riscontrata della Polizia Stradale. Controllati diversi i soggetti con pregiudizi di polizia. Il servizio si è concentrato nel centro cittadino, nelle aree parco, in quelle residenziali e litoranee del Comune di Porto Recanati.



