Calzatura nel Fermano, progetto Indicazione geografica protetta

Un progetto di Indicazione geografica protetta (Igp) per rilanciare il settore calzaturiero del Fermano puntando sulla certificazione della calzatura. Il progetto Igp, portato avanti da Eleonora Ferracuti, consigliera Provinciale di Fermo, è stato presentato durante il Tavolo di confronto sulla competitività e lo sviluppo del Fermano, presieduto da Michele Ortenzi, Presidente della Provincia di Fermo. L'iniziativa ha ricevuto un riscontro positivo dalle principali associazioni locali, tra cui Confindustria, Confartigianato, Cna, Claai, Cgil e Uil.

A partire dal primo dicembre scorso, è possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di indicazione geografica protetta, tradizionalmente utilizzata per prodotti agroalimentari, anche per i prodotti artigianali e industriali.

Questo nuovo titolo di proprietà industriale, valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali, la stessa tutela prevista per le Igp nel settore agroalimentare, promuovendo a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Ferracuti ha comunicato che si è costituito il Consorzio Calzature Fermano-Maceratese nel territorio provinciale di Fermo a metà novembre 2024, sotto la presidenza di Germano Craia. La sede del consorzio si trova a Monte Urano, con la possibilità di istituire ulteriori filiali. Hanno già dato il proprio appoggio, i comuni di Monte Urano, Porto Sant'Elpidio, Montegranaro, Fermo, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Montecosaro, Civitanova Marche, Corridonia, Morrovalle e Monte San Giusto. "Il nostro obiettivo. commenta Ferracuti - è valorizzare i prodotti, il territorio, la qualità e l'artigianalità, oltre che tutelare la tradizione calzaturiera".



