Borghi più belli d'Italia Marche e Assohotel, patto per turismo

Un patto per il turismo: I Borghi più belli d'Italia nelle Marche e Assohotel Fano, Torrette e Marotta (Pesaro Urbino), siglano un Protocollo d'Intesa per creare un circuito sinergico volto a promuovere i borghi marchigiani e a diffondere la conoscenza del loro patrimonio tra i turisti che soggiornano nelle strutture associate ad Assohotel, con l'obiettivo di arrivare sui mercati nazionali e internazionali con un binomio costa-aree interne in grado di favorire le realizzazione di pacchetti turistici e di valorizzare le bellezze e le peculiarità dei territori attraverso un'offerta di qualità.

Il Protocollo prevede che gli albergatori espongano materiali informativi (brochure, mappe, poster) forniti dai borghi e che questi siano anche veicolati tramite i canali digitali, nei siti internet e sulle pagine social. Si studierà una comunicazione congiunta da proporre in occasione delle Fiere e delle Borse del Turismo nazionali e internazionali, e per eventi promozionali e creazione di percorsi turistici tematici.

"Mettere a sistema le nostre realtà sia la carta vincente per diversificare l'offerta turistica e implementare i flussi turistici in entrata, proponendo ai turisti mete di qualità e luoghi autentici come i nostri borghi marchigiani", il commento di Boris Rapa responsabile Assohotel Pesaro Urbino. "Lavorare insieme agli albergatori della costa significa creare un ponte tra mare ed entroterra, unendo forze e risorse per promuovere una destinazione capace di soddisfare i visitatori", ha evidenziato Cristiana Nardi, presidente de I Borghi Più Belli d'Italia nelle Marche. Punteremo principalmente sulla promozione dei nove itinerari realizzati in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura: storia, arte, natura e outdoor, enogastronomia", ha concluso annunciando insieme ad Amato Mercuri Coordinatore del Comitato Scientifico dei Borghi "che entro l'anno i 9 percorsi si arricchiranno con la Ciclovia Olimpica dei Borghi che prevede 5 itinerari ad anello, uno per provincia, che toccheranno tutti i nostri borghi, e quindi l'offerta si amplierà anche per gli amanti della bici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA