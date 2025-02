Ancona, rimozione urgente di cinque alberi in piazza Cavour

Piante ammalate da rimuovere.

Domani, nell'area di piazza Cavour ad Ancona "verrà eseguito un intervento di rimozione di cinque piante: un pino e un acero negundo nella aiuola limitrofa al Barangolo, un cipresso nell'aiuola area INPS, un tiglio ubicato nell'anello esterno di Piazza Cavour lato Canalone e un pino inclinato nell'aiuola che ospita il busto Albertini. Lo fa sapere il Comune.

"Continua il monitoraggio del patrimonio arboreo - spiega l'assessore al Verde Daniele Berardinelli - durante il quale sono state individuate alcune piante che manifestano problematiche tali da richiedere un intervento urgente, come nel caso di piazza Cavour. Sono essenze ammalate, pertanto risulta opportuno provvedere alla loro sostituzione dopo un periodo adeguato di sanificazione del sito di radicazione".

Riguardo al pinus pinea inclinato l'assessore entra nei dettagli: "avevo dato disposizione di valutare tutte le soluzioni possibile compresa una adeguata potatura per evitarne l'abbattimento ma la relazione tecnica ha rivelato importanti problematiche morfosintomatiche a carico sia dall'apparato radicale, sia della chioma, con presenza di patogeni che ne impediscono il risanamento".

In particolare per questa pianta "sussiste una probabilità non trascurabile di crollo di una abbondante porzione della chioma, circa la metà". "I tecnici comunali - conclude l'assessore - sono a disposizione dei cittadini per ulteriori chiarimenti tramite sportello Urp ".



