Violento scontro in Galleria del Montagnolo, una vittima

Violento scontro tra un'autovettura e una bisarca all'interno della Galleria del Montagnolo lungo la variante alla statale 16. Una vittima accertata. Un 43enne di Ancona, che era alla guida della vettura. Alcuni feriti.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19,30. I vigili del fuoco stanno operando per estrarre la vittima. Nel frattempo il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

L'auto condotta dal 43enne anconetano deceduto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso l'altra corsia, per motivi in fase ancora in fase di accertamento: la vettura si è scontrata poi frontalmente con la bisarca carica di auto che proveniva in senso opposto. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 43enne. Nell'auto viaggiava anche un passeggero rimasto ferito. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari della Croce Gialla, l'automedica del 118, una Volante della Polizia e una pattuglia della Guardia di Finanza.

