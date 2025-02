E' stato travolto dalla motozappa con cui stava operando in un frustolo di terreno ed è morto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 nelle campagne di Fabriano (AN). I vigili del fuoco intervenuti alle 17:45 circa hanno liberato la vittime per metterla a disposizione delle autorità competenti.

A constatarne il decesso il medico del 118. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.



