Rossi, 'svuotamento e moria di pesci alla diga di Mercatale'

"Svuotamento Lago Mercatale e moria di pesci". La questione è stata posta dal consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, intervenuto ieri con un'interrogazione in Assemblea legislativa relativamente allo "svuotamento della diga/lago di Mercatale di Sassocorvaro (Pesaro Urbino) da parte del Consorzio di Bonifica che riversò a valle enormi quantità di fango, le quali provocarono la morte di quintali di pesci e di fauna ittica".

"Ringrazio innanzitutto l'Assessore Aguzzi per la risposta con la quale ci ha dato alcuni chiarimenti per capire meglio la vicenda relativa allo svuotamento della diga/lago di Mercatale di Sassocorvaro, - ha detto Rossi - apertura che ad ottobre provocò la moria di quintali di pesci e fauna ittica a valle.

Nella risposta gli uffici ci dicono - ha riferito - che il Consorzio di Bonifica avrebbe fatto lo svuotamento con i criteri richiesti ma non credo che la logica e le normative vigenti prevedano che lo svuotamento di una diga/lago possa comportare la moria di di quintali di fauna ittica a valle".

"Per questo - ha spiegato il consigliere dei Civici Marche - ho chiesto alla Regione di avviare la dovuta e prevista attività di controllo sul Consorzio di Bonifica in merito alla vicenda, controllo in verità da me richiesto da tempo anche per altre attività gestionali del medesimo ente".

"Sull'argomento vi è anche un'indagine dei Carabinieri Forestali - ha riferito ancora - che spero possano fare emergere le responsabilità in capo a questa vicenda. Certo è che se la fauna ittica è un bene indisponibile della collettività e se dobbiamo il dovuto e doveroso rispetto agli animali, non si possono fare morire quintali di pesci soffocati da una colata di fango".

"Sulla diga/lago di Mercatale di Sassocorvaro, ho posto anche l'attenzione riguardo alla sua pulizia e sulla sua chiusura. - ha concluso il consigliere regionale dei Civici Marche - Infatti dopo l'apertura di ottobre, nessun lavoro di sfangamento annunciato è stato posto in essere dal Consorzio di Bonifica ed in vista anche della stagione estiva, la diga non è stata ancora chiusura. Se la diga non si riempirà per tempo e mancherà l'acqua, utilizzata in gran parte per l'agricoltura, di chi sarà la colpa? Su tutte queste vicende continuerò il mio interessamento e le mie doverose azioni istituzionali".



