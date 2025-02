Rimpatriati due pakistani già condannati per spaccio

La Polizia di stato ha rimpatriato due stranieri di nazionalità pakistana di 40 e 46 anni, detenuti presso il Carcere di Montacuto. Entrambi stavano scontando, rispettivamente, una pena di 5 e 7 anni di reclusione a seguito di una condanna per spaccio di droga, e per la quale sono stati emessi due provvedimenti di espulsione giudiziaria.

I due stranieri sono stati prelevati dal carcere dai poliziotti della questura di Ancona e sono stati accompagnati allo scalo aereo di Roma ieri. Qui i poliziotti specializzati nelle scorte internazionali hanno accompagnato - con un volo charter dedicato - i due stranieri. Questa mattina, alle prime luci dell'alba sono atterrati e le autorità pakistane hanno preso in carico i due soggetti. Dall'inizio dell'anno sono stati già 6 gli stranieri pericolosi e irregolari sul territorio rimpatriati nei loro diversi Paesi di origine. Si trattava di soggetti, con precedenti penali, destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, che se fossero rimasti sul territorio avrebbero continuato a delinquere.



