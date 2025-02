McCourt, UniMc è comunità che prepara e forma giovani alla vita

Un ateneo che aumenta le sue matricole (+22% rispetto a due anni fa); l'acquisto di una nuova sede, il miglioramento dell'offerta didattica e al centro di un'alleanza europea (European Reform University Alliance), "un progetto ambizioso finanziato dalla comunità europea, con altre otto università del Vecchio Continente per fare massa critica e che cerca di unire questa povera Europa attraverso le università".



Il rettore dell'Università di Macerata (UniMc), John Francis McCourt, parla con orgoglio della "piccola grande istituzione culturale", nel cuore delle Marche da 700 anni, che offre a oltre 12mila studenti una formazione nel campo delle scienze umane e delle scienze sociali. Li accoglie e li forma all'interno di "una comunità", "accompagnandoli in un percorso di studio e di assistenza che li formi ad essere adulti autonomi". Un gioiello sul quale pesano due macigni: il taglio dei fondi e l'insediamento nelle Marche della Link Campus University.

"Siamo in piena crescita ma - spiega all'ANSA McCourt - i tagli economici del Ministero mettono in difficoltà, non solo il nostro Ateneo, ma tutto il sistema universitario italiano. Il taglio del 3% dei fondi ordinari, sommato ai costi aggiuntivi, alcuni dei quali prima pagava il Ministero, e adesso sono sulle spalle dell'università, ci fa perdere l'8% delle risorse". Il bilancio è stato chiuso "ma solo grazie a poco più di 2 milioni di euro che avevamo accantonato". Un argomento sul quale "il governo ha fatto "una operazione di mistificazione facendoci passare per quelli che si lamentano di un taglio una tantum, ma questo è stato un taglio strutturale".



La preoccupazione del rettore è il futuro dei giovani ricercatori, molti dei quali formati con fondi Pnrr "che abbiamo speso bene", ma spiega "se investi in dottorati di ricerca, crei nuovi ricercatori e poi non c'è un percorso da seguire, i nuovi dottorandi vanno all'estero, quindi hai investito per esportare". Perché "non c'è modo di progettare il loro percorso senza risorse. Così si mandano all'estero i migliori i più preparati, ed è veramente un peccato". L'auspicio di McCourt è che "il governo trovi altre risorse per correggere questa situazione". Ma questa non è l'unica criticità nel dossier dell'ateneo Maceratese. "A livello regionale - spiega - spesso le aziende del territorio non premiano questo sforzo di studio dei nostri giovani con stipendi adeguati, per questo la ricerca di occupazione finisce fuori regione determinando un impoverimento del territorio". Le criticità non fermano però i programmi dell'ateneo. "Tra 4 o 5 anni avremo un campus rinnovato, ("oggi siamo ancora alle prese con le lesioni alle nostre sedi per i sisma 2016") a conferma che il nostro obiettivo è "rafforzare la nostra comunità studentesca. Una comunità che ha vissuto l'esperienza del Covid, che vive con ansia i cambiamenti climatici ed esprimono una fragilità alla quale cerchiamo di rispondere anche con servizi psicologici (5 i professionisti a disposizione")".



Perchè "la nostra idea di ateneo è quella di comunità che aiuta gli studenti ad essere autonomi preparandoli per il mondo".

Un'idea di comunità che contrasta con la "concorrenza di università telematiche" che oggi registrano una crescita esponenziale. Una scelta "che va bene per chi lavora o vuole una seconda laurea", "anche noi abbiamo corsi online, corsi in e-learning, offerta che amplieremo perché sono servizi che servono, ma valida quando dietro c'è un ateneo". Perchè l'università, osserva, "non è solo un luogo per prendere una laurea professionalizzante o un esamicifio, è un luogo di formazione dove i giovani imparano a stare insieme, a stare in comunità e sviluppare senso critico".

Il rischio per l'Italia, è la preoccupazione del rettore "è quello creare una generazione che si laurea senza uscire di casa e gli effetti sociali rischiano di essere devastanti. Indebolire le università statali provoca un impoverimento anche dei territori, le università sono un motore di crescita della cultura, ma anche dell'economia". L'insediamento di corsi della Link Campus University "non credo sia una soluzione, per altro costosa (20mila euro l'anno di iscrizione l'anno)". Ancora "più dispiaciuto" si dice McCourt per il mancato coinvolgimento del sistema universitario, nè da parte della istituzione nè da parte della stessa Link Campus. "Avremmo anche potuto costruire insieme qualcosa" invece "ci è stato anche interdetto di dare un parere". L'ateneo di Macerata punta molto sull'internazionalizzazione, "un mantra" per McCourt "perchè i nostri studenti e studentesse devono avere una visione aperta, imparare le lingue e con noi ha molte possibilità di esperienze all'estero. Siamo sede del dottorato nazionale più numeroso d'Italia (30 le università coinvolte), con 50 borse di studio ogni anno in Teaching and Learning Technology". Ma c'è anche l'accordo con Tolosa per un corso di laurea magistrale in lingua inglese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA