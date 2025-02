Link Campus, Unicam: 'il privato scavalca il sistema pubblico'

"Come rettore di un'università statale vedo questa cosa con un po' di preoccupazione". A margine della presentazione in Regione del riconoscimento all'ateneo di Camerino della Certificazione per la parità di genere, il rettore Graziano Leoni non nasconde le perplessità per il percorso che potrebbe portare nelle Marche corsi di Medicina e Odontoiatrica della Link Campus University dopo il parere favorevole della Regione ad avviare l'iter di autorizzazione.



"C'era stato un abboccamento qualche anno fa, - ricorda il rettore - ma in quell'epoca il coordinamento regionale dei rettori si era espresso negativamente e aveva ancora un peso.

Oggi la conferenza dei rettori è depotenziata - lamenta Leoni - perché può rilasciare solo pareri che non sono vincolanti. In realtà la Link University - prosegue - ha scavalcato i quattro rettori dell'università. Lo vedo come un tentativo di dare una risposta alla questione sanitaria sulla quale preferisco non entrare. Ma come rettore - prosegue - la vedo con una certa preoccupazione, soprattutto l'atteggiamento di un privato di voler scavalcare completamente un sistema pubblico".

Attualmente il percorso è in itinere. "Potrebbe essere che nel giro di qualche anno il sistema dell'offerta formativa, adesso è garantito in maniera complementare, - avverte Leoni - abbia poi delle sovrapposizioni che noi non riusciamo a controllare". "Noi ci coordiniamo, - ricorda il rettore Unicam -, evitiamo per quanto possibile di lavorare in competizione tra noi per garantire un sistema efficiente che riesca a dare risposte a tutti nella regione e ci troveremo, invece, probabilmente in una situazione che non è più questa attuale, difficile da immaginare negli esiti".



