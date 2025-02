Incontri della polizia a scuola contro la violenza di genere

La lotta alla violenza di genere e in particolare la crescita e la consapevolezza dei giovani con focus su come riconoscerla, prevenirla e contrastarla. Ciò attraverso esempi concreti e testimonianze che hanno evidenziato il ruolo attivo che ciascun cittadino può avere per costruire una società più equa e rispettosa. Sono alcuni temi al centro del primo di una serie di incontri dedicati alla violenza di genere e all'educazione digitale, tenuto dalla Polizia di Stato di Macerata e dal Centro antiviolenza all'Istituto comprensivo Paladini di Treia il 3 febbraio scorso. Un appuntamento basato sul coinvolgimento di studenti e studentesse.

L'evento, promosso dall'Associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv di San Severino Marche, presieduta da Cristina Marcucci, ha visto la partecipazione della dottoressa Patrizia Peroni, prima dirigente della Polizia di Stato di Macerata, e della dottoressa Elisa Giusti, coordinatrice del Cav di Macerata.

A introdurre l'incontro è stata la dottoressa Daniela Zepponi, responsabile della formazione digitale per l'associazione Help. Durante l'appuntamento, le relatrici hanno affrontato temi fondamentali per la crescita e la consapevolezza dei giovani, soffermandosi in particolare su come riconoscere, prevenire e contrastare la violenza di genere.

L'incontro si è concluso con un momento di confronto diretto tra gli studenti e le esperte, che hanno risposto a domande e curiosità, rendendo il dibattito ancora più coinvolgente e interattivo. L'iniziativa è stata accolta con grande interesse ed entusiasmo da parte di studenti e insegnanti, confermando l'importanza di progetti che uniscano educazione civica, sensibilizzazione e orientamento al futuro.



