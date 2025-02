Il Carnevale di Ascoli presentato alla Camera dei Deputati

Il Carnevale di Ascoli Piceno 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati a Roma, confermando l'importanza nazionale dell'evento. Quest'anno, il programma si svolgerà dal 27 febbraio al 4 marzo, con la premiazione finale il 9 marzo.

Questa edizione assume particolare rilievo non solo per il ricco programma di eventi, ma anche per la recente scoperta storica dell'associazione "Il Carnevale di Ascoli", guidata dal dottor Augusto Agostini, che ha trovato documenti attestanti l'esistenza del Carnevale ascolano già dal 1229. Ciò lo rende il più antico delle Marche e tra i più antichi d'Italia.

Alla presentazione del programma hanno partecipato la sottosegretaria di Governo Lucia Borgonzoni, la vicepresidente della Commissione Cultura della Camera Giorgia Latini, il presidente della Commissione Istruzione pubblica del Senato Roberto Marti, l'assessore regionale Andrea Antonini, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani e il presidente dell'associazione "Il Carnevale di Ascoli" Marco Olori.

Il Carnevale inizierà giovedì 27 febbraio con il tradizionale Carnevale delle scuole, che vedrà centinaia di studenti sfilare in maschera nel centro storico, accompagnati da Re Carnevale e dalle maschere storiche Buonumor Favorito e Lu Sfrigne.

Venerdì 28 febbraio sono previste due novità: alle ore 16, le maschere storiche visiteranno il reparto di Pediatria dell'ospedale "Mazzoni" per portare allegria ai bambini ricoverati. La sera, alle 20, si terrà il "Gran ballo a corte" nel foyer del teatro Ventidio Basso, una serata danzante ispirata al '700 e all'800, con costumi d'epoca e coreografie curate dall'Accademia delle Danze Ottocentesche.

Nel pomeriggio di sabato 1 marzo inizieranno le esibizioni dei gruppi mascherati iscritti alla categoria "OB" (Omnia Bona) e alla Loggia dei Mercanti, si svolgerà la tradizionale "Raviolata", una degustazione gratuita di ravioli 'ncaciati, tipici del Carnevale ascolano.

L'atteso concorso mascherato si svolgerà nelle vie del centro storico di Ascoli domenica 2 e martedì 4 marzo quando, in serata, verranno annunciate le nomination dei gruppi finalisti, concludendo con una grande festa.



