Giornata contro il bullismo: un calendario di eventi in città

"Ogni età ha il suo bullismo, ma la piaga è sempre la stessa e va contrastata con una risposta univoca da parte delle istituzioni". Così il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, introduce la serie di iniziative messe in campo dal comune contro la prevaricazione e i comportamenti irrispettosi, se non violenti, che a volte toccano molto da vicino bambini e ragazzi, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebrerà in tutta Italia il 7 febbraio.

I primi destinatari, per età, delle iniziative promosse dal Comune di Fano sono i piccoli allievi delle primarie e delle secondarie di primo grado con il progetto 'Panchina gialla' contro il bullismo e il cyberbullismo che, quando sarà pronta, verrà posizionata alla scuola Padalino.

Sempre a cura della Città delle Bambine e dei Bambini si terrà, venerdì 7 febbraio, un convegno sul tema alla Chiesa di Santa Maria del Gonfalone. I servizi educativi sosterranno l'iniziativa I"l valore di essere unici" a cura dell'associazione "Fare centro", un progetto rivolto agli studenti di tutte le età, anche se per quest'anno il target principale sono le scuole superiori e in particolare il liceo Nolfi Apolloni. Il punto di partenza dell'iniziativa è stata la visione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", al cinema Masetti. Gli insegnanti hanno poi approfondito in classe la problematica del bullismo attraverso attività interdisciplinari, favorendo il pensiero critico, l'empatia e la valorizzazione delle unicità individuali. I ragazzi sono stati infine invitati a esprimere le proprie riflessioni in modo creativo, realizzando elaborati personali o di gruppo, che sono esposti, e visibili, alla MeMo. Una seconda mostra, con ulteriori elaborati, si terrà ad aprile. Infine, venerdì 7 febbraio, alle 20:00, il cinema Masetti riproporrà "Il ragazzo con i pantaloni rosa", in uno speciale evento live nazionale che vedrà la partecipazione anche della madre del protagonista del film, Teresa Manes.



