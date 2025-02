Fanno la spesa con la carta di pagamento rubata, tre denunce

Fanno acquisti per 800 euro con la carta di pagamento rubata, tre uomini di origini marocchine denunciati dai carabinieri grazie alle immagini di videosorveglianza.

I carabinieri di Montegranaro (Fermo), a conclusione di un'attività investigativa, hanno denunciato tre uomini di età compresa tra i 34 e i 49 anni, per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

L'operazione, avviata a seguito di un furto a danno di un residente a Montegranaro, nel corso del quale la vittima aveva subìto anche la sottrazione della carta di pagamento, ha permesso di identificare i tre magrebini, tutti pregiudicati e già noti alle forze dell'ordine.

Grazie a un'accurata analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, i carabinieri sono riusciti a dare un volto e un nome ai tre uomini che avevano effettuato acquisti presso diverse attività commerciali del territorio, per un valore complessivo di circa 800 euro, utilizzando illecitamente la carta provento del furto.



