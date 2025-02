Escursionista scivola in montagna per 20 metri, soccorso

Un escursionista di Osimo, di circa 60 anni, è scivolato per 20 metri in una scarpata mentre percorreva il sentiero per la Grotta di San Francesco sul Monte San Vicino nella zona di Apiro (Macerata). L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi. L'uomo è stato poi soccorso dai vigili del fuoco.

Sono intervenute la squadra Vvf dei volontari di Apiro e una squadra Speleo alpino fluviale (Saf) da Macerata che hanno recuperato l'escursionista portandolo in luogo sicuro. Sul posto anche uomini del Soccorso alpino e speleologico. Una volta stabilizzato dal personale del 118, l'infortunato è stato recuperato con il verricello dall'eliambulanza.

Nel Maceratese vigili del fuoco in azione anche a Serrapetrona: verso le 13.45, lungo la strada provinciale Castel San Venanzo - Villa D'Aria, un'autovettura condotta da un uomo è uscita di strada. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, vista la precaria stabilità, ha ancorato la vettura con cavi di acciaio per impedirne il ribaltamento. Il conducente quindi è stato estratto e affidato ai sanitari del 118. Sul posto anche carabinieri di Tolentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA