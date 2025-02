Delegazione Fiom e Rsu di Beko a Bruxelles per la manifestazione

Trasferta in Belgio, a Bruxelles, sotto la sede dell'Unione Europea, per una delegazione della Fiom e Cgil di Ancona e di Fabriano, rappresentati da Pierpaolo Pullini e Alessandro Belardinelli Rsu della Beko Europe di Melano di Fabriano (Ancona), componente della segreteria provinciale del sindacato, nonché responsabile per il distretto economico-produttivo fabrianese. La delegazione ha partecipato alla manifestazione europea di IndustriAll indetta per contrastare le desertificazioni industriali.

"Stanno avanzando in tutto il Continente", dichiara Pullini.

"Siamo qua per chiedere all'Europa investimenti importanti per il lavoro sano, per il rilancio dell'industria europea. Come delegazione Fiom e Cgil di Ancona e di Fabriano vogliamo lanciare il nostro grido di allarme perché in questa fase i territori dell'entroterra soffrono la crisi da oltre 15 anni e rischiano di crollare. Un esempio su tutti è proprio quello della vertenza Beko Europe che, se non invertiamo la tendenza, rischia di diventare un paradigma", conclude Pullini, riferendosi al tavolo di crisi aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, prossima convocazione il 10 febbraio, sul Piano presentato dalla multinazionale turco/americana che prevede esuberi e chiusure di stabilimenti in tutto il territorio italiano.



