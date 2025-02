Condannato per droga, 40enne sconterà la pena ai domiciliari

Deve scontare una pena di sei mesi per una condanna legata al possesso di stupefacenti: ieri la Polizia di Stato di Macerata, ha sottoposto al regime di detenzione domiciliare un 40enne italiano, residente a Macerata, pregiudicato per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso su disposizione del Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Ancona ed eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile poiché l'uomo è stato ritenuto colpevole per reati in materia di stupefacenti commessi in passato: fu trovato in possesso di sostanza stupefacente in seguito ad un'operazione antidroga condotta dai poliziotti della Questura e deferito all'Autorità giudiziaria. Ieri, al termine degli accertamenti di rito lo stesso è stato collocato presso il suo domicilio, dove dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA