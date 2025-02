Blitz nella casa occupata: sorpresi sei ragazzi, uno con hashish

Dopo la segnalazione per una occupazione abusiva, scatta il blitz della polizia di Stato.

Dentro la casa gli agenti trovano sei ragazzi, di cui quattro minorenni, in una coltre di fumo. Uno di loro prova ad allontanarsi e infatti dalla perquisizione personale spunta l'hashish. La polizia di Stato ha fatto irruzione in uno stabile in via La Malfa, nel rione fermano di Lido Tre Archi a seguito di una segnalazione al 112. E lì hanno sorpreso sei ragazzi, tutti residenti nel quartiere.

Uno di loro ha da subito assunto un atteggiamento sospetto, cercando anche di allontanarsi. Un comportamento che ha spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale. A quel punto il ragazzo ha consegnato un involucro contenente dell'hashish dichiarando, però, che era per suo uso strettamente personale e non di altri. Così, terminati gli atti e messo in sicurezza lo stabile, il ragazzo è stato segnalato alla prefettura di Fermo come assuntore di stupefacenti.

poche ore prima, in via Umberto I, ex villa Bernetti, a Porto Sant'Elpidio (Fermo), una pattuglia impegnata in un controllo appiedato, ha sentito un forte odore emanato da una "sigaretta" che stava fumando una ragazza seduta su una panchina.

Quest'ultima, una diciannovenne di Porto Sant'Elpidio, alla richiesta degli agenti, ha consegnato la "sigaretta miscelata" e un sacchetto di cellophane contenente due pezzi di hascisc che aveva in tasca.



