Argalia confermato segretario sindacato medici radiologi Snr

Il Consiglio Nazionale del Sindacato dei medici radiologi Snr ha eletto a Roma la Segreteria Nazionale, che vede dei volti nuovi accanto ad alcune conferme. Giulio Argalia, direttore della Sod Radiologia Materno Infantile, Senologica, Cardiologica ed Ecografica Ambulatoriale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, alla guida del Sindacato dal 19 gennaio 2024, è confermato come segretario nazionale, così come Giovanni Mandoliti, Segretario Amministrativo.

Vice Segretario Nazionale è Gabriele Gasparini, mentre alla Presidenza è stato nominato Filippo Mangiapane.

Il segretario Argalia traccia linee chiare di intervento a favore del Servizio Sanitario Nazionale e a tutela della specialità radiologica: "Occorrono cambiamenti strutturali.

Serve un ritorno al SSN, abolendo divisioni e discriminazioni tra regioni con un unico ente che, attraverso una graduazione delle carriere più articolata consenta spostamenti e promozioni secondo curricula. È necessario coinvolgere gli specialisti nelle acquisizioni delle attrezzature. Con il PNRR si sono rottamate macchine buone per arredare nuove cattedrali senza sacerdoti. I sacerdoti vanno assunt"i.

"Occorre rivedere il sistema di welfare (ad esempio revisione della 104), - prosegue - verificare la appropriatezza delle prescrizioni, calcolare i costi benefici delle azioni di prevenzione. Programmare l'avvio concreto e non propagandistico della dematerializzazione, della telemedicina e dell'utilizzo IA. È necessario distinguere una volta per tutte gli ambiti di responsabilità dell'atto medico da quello di altri professionisti. E fermare la fuga dei medici, giovani e non, dal Servizio Sanitario Nazionale, la nostra azienda più preziosa. Il lavoro è tanto e le risorse esigue, tantopiù servono scelte pragmatiche e attenzione massima alla programmazione e agli sprechi. Noi non mettiamo dazi, siamo disposti a ragionare e mediare per il bene comune, per i cittadini e per i professionisti della salute, che meritano maggiore considerazione. I radiologi sono come sempre in prima linea, per abbracciare i cambiamenti necessari e trasformarli in opportunità".



