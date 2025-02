Acquaroli: 'il Ponte Garibaldi si farà rispettando le leggi'

"Nessuno mi convincerà a fare un'opera in deroga alle norme sulla sicurezza". Il presidente della regione Marche nonché commissario all'emergenza alluvione 2022 Francesco Acquaroli, insieme al vicecommissario Stefano Babini, è intervenuto ai lavori del Consiglio grande di Senigallia (Ancona) sul progetto per il nuovo Ponte Garibaldi.

Si tratta di un Consiglio comunale straordinario, esteso alla partecipazione di associazioni locali, portatori d'interesse e realtà cittadine per parlare di un'opera di ricostruzione del ponte, demolito dopo l'alluvione del 2022 che ha colpito con particolare intensità il centro abitato senigalliese.

"Non ci sarà mai il rischio zero, - ha osservato il presidente - ma dobbiamo intervenire per dare sicurezza a questo territorio che ha visto 13 vittime e danni per milioni di euro.

Non c'è economia, non c'è bellezza, non c'è turismo se non c'è prima la sicurezza. E questo significa fare il ponte rispettando le leggi sul franco idraulico".

Per la ricostruzione post alluvione il governo Meloni ha stanziato 400 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza di tutta la vallata dei fiumi Misa e Nevola. A questo ha fatto riferimento il governatore marchigiano: "E' un'opportunità che non si era mai verificata prima su questa valle. - ha concluso - Se oggi dite no a questo progetto di ponte, l'unico possibile, lascerete un buco profondissimo. Senza queste opere di messa in sicurezza, la città vivrà nell'incertezza. Spero che ciò non avvenga".



