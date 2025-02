Teatro, Giovanni Vernia è 'Capa Fresca' a Senigallia

Il teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) sarà il palco della prossima esibizione, il 6 febbraio, di Giovanni Vernia. Il comico ligure, reduce dalla partecipazione allo show della Gialappa's con le esilaranti parodie di Jannik Sinner, Achille Lauro e Fabrizio Corona, è partito per una nuova tournée in giro per l'Italia con 'Capa Fresca'. Il suo spettacolo, che vede alla regia Giampiero Solari e Paola Galassi, continua a riempire teatri su teatri. Dopo Bari, Palermo, Verona, Napoli, Trento e Bologna, è la volta della 'spiaggia di velluto' che accoglierà uno dei più conosciuti comici italiani, arrivato alla ribalta televisiva con Zelig. 'Capa Fresca', prodotto da VentiDieci e Top Agency, parte dall'attualità per sdrammatizzare questo periodo storico in cui l'intelligenza artificiale e i social la fanno da padroni, dove gli algoritmi scelgono al posto delle persone, togliendo spazio alla fantasia. Uno spettacolo in piena tradizione con la stand-up-comedy, arricchito da momenti musicali e di ballo, che nasce dal detto napoletano "tene' 'a capa fresca"? con cui si indica chi ha la testa libera da pensieri faticosi e preoccupanti. Che è anche l'obiettivo di Giovanni Vernia, di rimanere lucido e ironico ma anche di far divertire con consapevolezza sulle storture di ogni giorno, che investono ogni campo: dalla sanità al sociale, dalla musica allo sport fino ai personaggi più in voga. La tournée si concluderà a maggio a Piacenza.



