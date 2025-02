Sparano per strada, ma era una competizione di softair

E' costata una denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato di procurato allarme a sei giovani, tra i 21 e i 24 anni, quattro dei quali residenti a Matelica e due a Castelraimondo, la competizione organizzata senza alcuna autorizzazione di Softair. Le armi utilizzate, sebbene perfette repliche di armi da fuoco reali, erano in realtà ad aria compressa. Ma questo è bastato a creare il panico, il 2 febbraio scorso, nella zona industriale in Località Piani di Lanciano del comune di Castelraimondo. I cittadini residenti si sono ritrovati ad assistere increduli a scene di guerriglia urbana. Alcuni individui, con il volto travisato ed armati di pistola, si stavano affrontando a colpi da arma da fuoco lungo le strade e fra i capannoni della zona, suscitando paura e sconcerto tra i residenti che hanno subito allertato i Carabinieri.

Sul posto sono giunte le pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Camerino e delle Stazioni di Castelraimondo e Matelica, che hanno sorpreso i soggetti ancora sul luogo dei fatti. All'arrivo dei militari i giovani hanno 'deposto' le armi a terra in segno di resa. Solo dopo le prime fasi concitate dell'intervento, è stato chiarito che i giovani avevano avuto la pessima idea di organizzare in quel luogo, senza alcuna autorizzazione e senza preavviso alcuno, una competizione di softair. Le armi utilizzate, sebbene perfette repliche di armi da fuoco reali, erano in realtà ad aria compressa.



