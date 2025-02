Si ribalta cisterna con liquami, chiusa la Ss 78 "Picena"

Un camion cisterna carico di liquami è uscito di strada e si è ribaltato intorno alle 14:30 lungo la SS77, nei pressi dell'Abbadia di Fiastra. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Macerata che ha messo in sicurezza il mezzo e monitorato eventuali fuoriuscite di liquidi, mentre un'altra cisterna ha provveduto al travaso del carico. Il conducente è stato affidato alle cure del 118.

A causa dell'incidente l'Anas ha chiuso la strada statale 7 "Picena", fra i km 3,400 e 3,900, in entrambe le direzioni ed in località Tolentino (MC). Durante l'intervento di recupero del mezzo, il traffico viene indirizzato su viabilità alternativa segnalata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.



