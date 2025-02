Scoperta evasione milionaria a Civitanova Marche

Le Fiamme gialle della Compagnia di Civitanova Marche hanno scoperto un'evasione fiscale milionaria e indebite compensazioni con fondi del Pnrr da parte di un'azienda operante nel distretto calzaturiero locale. L'operazione, condotta a tutela dell'Erario e della spesa pubblica nazionale e comunitaria, ha portato alla denuncia del legale rappresentante della società, presso la procura di Macerata, per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. L'indagine - stando al racconto della Guardia di finanza - è partita dall'incrocio dei dati emersi dai database operativi del Corpo, che hanno permesso di individuare un'impresa attiva nel settore delle pelli, del cuoio e delle calzature che, per alcuni anni, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie, pur avendo effettuato operazioni commerciali.



La successiva verifica fiscale, relativa agli anni 2021-2023 - spiegano gli investigatori - ha consentito di ricostruire il volume d'affari dell'azienda, accertando ricavi non dichiarati e costi non deducibili per un totale di circa 2,5 milioni di euro, oltre a un'Iva evasa per oltre 500mila euro. Nel corso dell'ispezione, i militari hanno inoltre scoperto che la società aveva compensato indebitamente debiti previdenziali e assistenziali per 3.339 euro con un credito d'imposta finanziato dal Pnrr per investimenti in beni strumentali nuovi. Tuttavia, dagli esami contabili e dai bilanci - spiegano ancora i militari - non è emersa alcuna traccia dell'acquisto di beni con i requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione, facendo ritenere inesistente il credito compensato. L'operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza per contrastare l'evasione fiscale e gli sprechi di denaro pubblico, fenomeni che alterano la concorrenza, riducono le risorse disponibili per i servizi pubblici e compromettono la fiducia dei cittadini nello Stato. Gli investigatori, infine, sottolineano che il procedimento "è nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione d'innocenza, la persona denunciata non può essere considerata colpevole fino a sentenza definitiva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA