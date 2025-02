Saltamartini, Link Campus opportunità, Pd difende i baroni

Alla Link Campus University nelle Marche "contrari sono i rettori e il Pd, a favore sono tantissimi i cittadini perché crea delle opportunità per gli studenti che vogliono frequentare medicina da Ascoli Piceno, Macerata e Fano". Così, a margine del Consiglio regionale, il vice presidente e assessora regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha risposto ai giornalisti in merito al caso dell'università privata per cui la Regione ha dato parere favorevole per avviare il percorso di autorizzazione per corsi di Medicina e Odontoiatria nella regione.

"L'interesse pubblico è prevalente a garantire che nella nostra regione ci siano anche delle università private che hanno gli stessi docenti, i stessi corsi delle università pubbliche. - ha affermato Saltamartini che poi ha risposto in aula in particolare ad un'interrogazione specifica della capogruppo M5s Marta Ruggeri - Abbiamo necessità di formare più medici perché la Facoltà di Medicina di Ancona non è in grado di formare il numero di medici che ci servono".

Saltamartini ha parlato di "grandissime opportunità nel Sud delle Marche perché questi poli universitari potranno cooperare con tre plessi ospedalieri di primo livello". "L'unica critica plausibile? - ha proseguito - Il costo di questi corsi che è di 20mila euro, però far studiare come è successo finora un figlio o un ragazzo a Roma, a Padova o a Bologna, affittare un appartamento e i viaggi costano meno di 20mila euro?".

Per le "università libere", ha sottolineato Saltamartini, "c'è una tutela costituzionale", "possono insegnare la scienza e l'arte". Secondo il vice presidente "è un'opportunità: io credo non possiamo mancare proprio per i figli dei più poveri i quali fino ad oggi - ha aggiunto - hanno trovato un limite appunto dalla mancanza di posti nelle nostre università marchigiane".

"Il corso di Medicina - ha riferito Saltamartini a proposito della Link Campus - è un corso con le stesse caratteristiche delle università pubbliche: ci saranno lezioni frontali e obbligo di frequenza e i docenti saranno i professori di medicina formati nella facoltà di Medicina della Politecnica delle Marche". I luoghi dove si svolgeranno le lezioni "sono luoghi privati, individuati sulla base delle esigenze". "Il problema - ha concluso l'assessore - è che la classe dirigente del Pd che dovrebbe difendere gli interessi dei più deboli - ha concluso - invece difende le grandi corporazioni e i baroni della Medicina. Credo che sia importante che in Italia ci sia la possibilità per tanti ragazzi di frequentare il corso di medicina non in Albania, non in Bulgaria, ma esattamente nella nostra regione".



