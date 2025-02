Ruggeri, governo taglia fondi e Regione rapida su Link Campus

"Mentre il governo Meloni taglia i fondi ordinari alle università pubbliche marchigiane di oltre il 3%, la Regione Marche si affretta ad autorizzare i corsi di medicina di una Università privata telematica, la Link University, il cui presidente del Consiglio di Amministrazione risulta aver finanziato la Lega per 100 mila euro". Cita un "articolo di Sergio Rizzo pubblicato dall'Espresso il 29 novembre 2023" la capogruppo M5s in Consiglio regionale Marche che oggi ha presentato un'interrogazione sul parere favorevole della giunta regionale ad avviare l'iter di autorizzazione ministeriale per corsi della Link Campus University nelle Marche.

Il parlamentare Mirco Carloni, definito da Ruggeri "governatore ombra", "si impone sulla Giunta regionale, che si adegua, continuando la politica della Lega - afferma la capogruppo M5s - e di tutta la destra italiana di svuotamento e definanziamento dei servizi pubblici e la contemporanea apertura a servizi privati a pagamento, nell'istruzione come nella sanità".

"Il tutto - lamenta Ruggeri - ignorando la contrarietà e proteste dei rettori delle Università, dei professori, degli studenti e dei sindacati. Inutili le arrampicate sugli specchi dell'assessore leghista Saltamartini per giustificare con un assai discutibile interesse pubblico un evidente ennesimo favore verso gli interessi economici privati".



