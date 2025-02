Richiesta inchiesta pubblica ministero su impianto agrivoltaico

Una richiesta di indire un'inchiesta pubblica al ministero dell'Ambiente sul progetto di un grande impianto agrivoltaico - di dimensioni pari a oltre 70 campi di calcio - e sistema di accumulo elettrochimico fino 20 Mwp in territorio del Comune di Chiaravalle (Ancona). La proposta di atto amministrativo, avanzata dalla giunta, è stata approvata all'unanimità (27 voti a favore).

L'impianto prevede una potenza massima di 38,159 mw (rimodulata rispetto all'originale 41,54 MW), con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20 MW per 4 ore e relative opere di connessione al Comune. Relatori del provvedimento, presentato dall'esecutivo il 15 gennaio, sono stati i consiglieri Andrea Assenti (FdI) ed Anna Casini (Pd), componenti della Commissione Governo del territorio, dove la proposta aveva ugualmente ottenuto in precedenza un voto favorevole unanime.

In Aula negli interventi degli esponenti di maggioranza e opposizione è stata sottolineata la preoccupazione dei cittadini per l'impatto dell'impianto nel territorio. L'inchiesta pubblica, prevista dal Codice dell'ambiente (art.24), consente a chiunque interessato di prendere visione del progetto e di presentare osservazioni, anche con ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA