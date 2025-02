Registro delle ricette regionali, già inserite oltre 110

Sono già state raccolte oltre 110 ricette provenienti da ogni parte della regione e inserite nel neonato Registro delle ricette della cucina marchigiana, istituito con la Legge Regionale n. 06 del 2024. "Grazie a una piattaforma online dedicata (https://ricettedellacucinamarchigiana.it/), chiunque può partecipare inviando le ricette di famiglia. Ogni piatto, semplice o elaborato, racconta una storia fatta di tradizioni, legami e sapori unici" ha evidenziato l'assessore regionale al Commercio, Andrea Maria Antonini, che ha invitato a continuare a inviare i piatti tipici del territorio. Per meglio pubblicizzare e diffondere l'iniziativa, sono stati realizzati degli spot pubblicitari, reel, pagine social ed anche un tutorial per facilitare l'inserimento delle ricette che andranno a comporre il Registro. Negli spot ci sono anche i marchigiani che hanno registrato le prime sei ricette: per lo stoccafisso all'anconetana, Alessandro Ascoli; per le olive all'ascolana e gli gnocchi alla Lina, Lina Fioravanti e Pamela Andreani di Montegallo (Ascoli Piceno); per la cicerchia l'associazione Festa della cicerchia di Serra de' Conti (Ancona); per il brodetto alla fanese Simone Serfilippi e Stefano (Teto) Romano di Fano (Pesaro Urbino); per il Coniglio in Porchetta Ambra Giorgetti e Adina Rapagnani di Rapagnano (Fermo); per i vincisgrassi Maria Rita Paolucci di Potenza Picena (Macerata).

Il progetto regionale introduce un ulteriore elemento di valorizzazione: i ristoratori avranno la possibilità di scegliere almeno tre ricette approvate dalla commissione e di inserirle nei loro menu. "L'enogastronomia può essere considerata anche un volano per il turismo marchigiano. Per questo, è un progetto che si rivolge a tutti: enti, istituzioni, associazioni operanti sui territori, pro loco semplici cittadini e, soprattutto, ristoratori che potranno in futuro inserire queste ricette nei loro menu", ha concluso Antonini.



