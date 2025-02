Quintana di Ascoli, eletto il Consiglio degli Anziani

Si è riunito per la prima volta ieri sera il nuovo Consiglio degli Anziani della Quintana di Ascoli Piceno che, dopo l'elezione del rettore Pier Luigi Torquati e del rappresentante dei sei sestieri Alberto Forlini, ha nominato presidente Massimo Massetti e vice presidente Cristiano Fioravanti. Completano il Consiglio degli Anziani Fabrizio Gaspari (ex rettore) e i nuovi eletti Laura Melosso e Andrea Tarli. Per Massetti si tratta di una conferma, visto che ha ricoperto l'incarico nei due precedenti mandati, per complessivi dieci anni.

Con il rinnovo delle cariche del Consiglio degli Anziani e quello interno ad ogni singolo sestiere avvenuto a dicembre scorso, l'organizzazione quintanara è ora nella piena operatività in vista dei tanti eventi previsti nel calendario della rievocazione storica per il 2025.



