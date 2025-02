Paziente del pronto soccorso schiaffeggia infermiere, denunciato

Unpaziente del pronto soccorso, in stato d'agitazione, aggredisce un infermiere e lo schiaffeggia.

E' accaduto ieri sera a Civitanova Marche. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia che hanno identificato e denunciato un ultrasessantenne. L'uomo, italiano, senza pregiudizi penale e di polizia, si era recato all'ospedale per essere visitato, ma innervositosi per l'attesa, ha iniziato a inveire contro un infermiere, colpendolo con uno schiaffo.

All'arrivo della Volante le parti, già separate e riportate alla calma del personale di vigilanza del pronto soccorso, sono state identificate. Una volta ricostruito l'accaduto, oggi l'uomo è stato denunciato alla Procura di Macerata per i reati lesioni ad un esercente le professioni sanitarie e per interruzione di pubblico servizio. Nonostante l'aggressione abbia provocato all'infermiere solo lesioni lievi, si è verificata una seppur breve interruzione delle attività del pronto soccorso, riprese poco dopo l'arrivo immediato degli agenti della Polizia di Stato.



