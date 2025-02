Marche: nel 2024 aumentano passaggi netti di auto usate +11%

L'aumento dei prezzi delle auto nuove ha spinto molti marchigiani verso il canale dell'usato.

Nel 2024, infatti, nelle Marche i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (75.680), sono aumentati dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fonte ACI), settimo posto tra le Regioni italiane. Rispetto al 2023, nel 2024 si assiste a una inversione di tendenza dei prezzi delle auto in vendita, con un calo del 2,2% e un valore medio di circa 19.470 euro. Nella regione diesel (52,8%) e benzina (28,3%) sono sempre le alimentazioni più ricercate, mentre l'elettrico (1,4%) non riesce a entrare nelle preferenze dei marchigiani perché non risponde alle necessità degli automobilisti e per la scarsa autonomia delle batterie. Sono questi alcuni dati emersi dall'Osservatorio di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online europeo, sull'andamento del mercato delle auto usate nel 2024 nelle Marche.

Nel 2024, secondo l'elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Ancona con 24.553 atti (+11,2% sul 2023), seguita da Macerata con 16.575 (+11,0%), Pesaro e Urbino con 15.924 (+10,1%), Ascoli Piceno con 9.892 (+12,8%) e Fermo con 8.736 (+9,7%). Nella regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride l'Audi A6 e tra le elettriche la Tesla Model 3.



