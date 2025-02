Marche, in un mese 111 multe per uso del telefono alla guida

Nelle Marche in un mese la polizia stradale ha accertato 111 violazioni del codice della strada per l'uso del telefonino alla guida con sospensione di 107 patenti e di 21 sospensioni brevi. Per il mancato uso delle cinture di sicurezza rilevate 30 contravvenzioni e 11 sospensioni breve di patente. Infine per il mancato uso del casco alla guida del monopattino due contravvenzioni. E' il bilancio del Compartimento di Polizia Stradale Marche nel primo mese di contestazioni dopo le nuove modifiche al Codice della Strada.

A gennaio per il controllo di strade e autostrade impiegate 1.596 pattuglie che hanno controllato 6.095 persone e contestato 4.229 infrazioni. Nei servizi di controllo mirati al contrasto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida, pianificati dal Servizio Polizia Stradale ed effettuati da personale delle Sezioni Polizia Stradale del Compartimento dorico, sono state rilevate 37 contravvenzioni per la guida in stato di ebbrezza ed una per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel periodo di riferimento organizzati due servizi lungo l'asse autostradale A14 Cattolica-San Benedetto sul trasporto merci pericolose, che hanno visto impiegate 28 pattuglie, controllati 46 veicoli nazionali e stranieri per un totale di 30 violazioni accertate di cui 8 della normativa specifica.



