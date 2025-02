Licenziamenti Pfizer, Casini 'Giunta sia attiva nel confronto'

La questione relativa all'avvio della procedura di licenziamento per oltre 80 dipendenti della Pfizer su un totale di 759 nello stabilimento di Campolungo di Ascoli, arriva in Consiglio regionale. Anna Casini, capogruppo del Pd, ha presentato un'interrogazione, discussa oggi, per sollecitare la Giunta regionale a farsi parte attiva nel confronto tra azienda e sindacati.

"La Pfizer - sottolinea la capogruppo dem - rappresenta una realtà strategica per il territorio e per l'export marchigiano.

È fondamentale che tutte le parti coinvolte lavorino insieme per trovare soluzioni condivise che possano garantire la continuità produttiva e la tutela occupazionale".

"Oggi, in aula, abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Giunta sull'impegno della Regione a seguire attentamente l'evolversi della situazione. - prosegue - Ci auguriamo che la procedura di confronto tra azienda e sindacati possa concludersi nel miglior modo possibile, con soluzioni che salvaguardino i posti di lavoro e rafforzino la presenza della multinazionale nel Piceno." "Come Partito Democratico, - conclude Casini - riteniamo prioritario sostenere il settore farmaceutico, affinché possa continuare a essere un motore di sviluppo per le Marche.

Lavoreremo affinché impresa e lavoratori abbiano le condizioni migliori per operare e crescere nel nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA